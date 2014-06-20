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تونس/ عماد الخميري:”هناك إضاعة وقت غير مبرّرة من قبل التيّار بخصوص مقترح النّهضة” [فيديو]
نائب عن قلب تونس تكشف تفاصيل جديدة بشأن فاجعة عمدون [فيديو]
تونس/ غازي الشواشي:”قبلنا مقترح النهضة مبدئيا والكرة الآن في ملعب الجملي”[فيديو]
الناطق الرسمي باسم اتحاد الشّغل يوضّح بشأن إقرار 17 ديسمبر يوم عطلة في سيدي بوزيد ” [تسجيل]
صفاقس: كل التفاصيل بشأن مشروع الحفر الاستكشافي للنفط بسيدي منصور وتعويضات الخسائر والضرر للأهالي (صور)
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حكومة الجملي: هذه المرأة من الممكن أن تكون على رأس وزارة التجارة
خاص: تشكيلة الحكومة القادمة شبه جاهزة وسيتم الإعلان عنها في غضون هذا الأسبوع
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