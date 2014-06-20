قرّر المكتب الجامعي لكرة القدم في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور وديع الجرىء ضبط رزنامة المباريات المتأخرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة...
صدر أمر حكومي متعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتاريخ...
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته إلى ولاية سيدي بوزيد مساء اليوم الثلاثاء، عن إعتماد تاريخ الـ17 من ديسمبر من كلّ...
وصل حاليا ئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد إلى دار الضيافة بقرطاج، للقاء رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، وذلك في إطار تواصل المشاورات لتشكيل...
شدّدت وزيرة الشباب والرياضة السابقة، ماجدولين الشارني، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، على أنّها ترفض أن تكون وزيرة في حكومة يكون رئيسها...
أعلن عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، محمد عمار، أنّ التيار قبل مبدئيا بالعودة الى طاولة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، بعد تلقيه...
أفاد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطّرابلسي أنّه تمّت تسوية وضعية حوالي 3400 من عمال الحضائر ممن بلغوا الـ 60 سنة، بتمكينهم من...
حسب آخر المعطيات الواردة من دار الضيافة بقرطاج والمُتعلّقة بتشكيل الحكومة، فإنّ حزب التيّار الديمقراطي على وشك النّجاح في الحصول على موافقة بخصوص...
ستُلعب يومي الجمعة 27 و السبت 28 ديسمبر الجاري مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات كأس رابطة الأبطال الافريقية وفقا =للبرنامج التالي :...
شدّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، على أنّه لم يتلق أي اتصال أو وعد من قبل رئيس...
أكّد المعهد الوطني للرّصد الجوي اليوم وجود مؤشّرات لتغييرات جوية منتظرة بداية من السّاعات القادمة حيث ستشهد بلادنا تقلبات جويّة مع انخفاض...
عاشت مدينة سيدي بوزيد اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019،على وقع حالة من الاحتقان خلال فعاليات احياء الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر 2019...
صدر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة بتاريخ يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، قبول استقالة العميد مختار بالنّصر من رئاسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب،...
يستعد الترجي الرياضي لملاقاة فريق السد القطري بعد قليل لحساب المباراة الترتيبية من اجل تحديد المركزين الخامس و السادس في مونديال الأندية...
كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للإتصال السّمعي البصري هشام السّنوسي اليوم 17 ديسمبر 2019، أنّ رئيس حزب الرّحمة سعيد الجزيري كان قد...
بدأ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة للنظر في مسألة التخفيض في تسعيرة الحج، وفق ما أكده وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم....
أعلن عبد العزيز الصيد محامي الاعلامي سامي الفهري أنّ موكله توجه صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، عن طواعية إلى الوكالة العامة...
تم ّصباح اليوم الثّلاثاء، 17 ديسمبر 2019، نقل 10 أشخاص أصيبوا في حوادث مرور متفرقة بمنطقة البشاشمة من معتمدية كندار ولاية سوسة...
قال شهود وتقارير إعلامية إن قوات الجيش اللبناني أطلقت يوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار لجماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين...
في متابعة للمستجدات في ليبيا، نشر موقع ”سكاي نيوز” أنّ قوات الجيش اللّيبي سيطرت على طريق المطار الممتدّ من كوبري المطار إلى...
أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي،اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، ضرورة ان تستمر المسيرة النضالية والثورية من اجل...
تونس/ عماد الخميري:”هناك إضاعة وقت غير مبرّرة من قبل التيّار بخصوص مقترح النّهضة” [فيديو]
حزب قلب تونس يُحذّر من استهداف بعض الأطراف لمسار تشكيل الحكومة ومحاولة تعطيله
الترجي الرّياضي التونسي يحصد جائزة مالية ثمينة على إثر مشاركته في كأس العالم للأندية 2019
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الدّوري الإسباني : التشكيلة المنتظرة لكلاسيكو برشلونة و ريال مدريد
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برنامج أبرز مباريات اليوم الأربعاء و النقل التلفزي
تونس: معرض الصحافة لليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019
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فلامينغو البرازيلي يتجاوز عقبة الهلال السعودي و يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية
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كأس العالم للأندية : الترجي الرياضي التونسي يُمطر شباك السّد القطري و ينهي المشوار في المركز الخامس
تونس: جوهر بن مبارك يكشف عن الأحزاب التّي ستشارك في الحكومة القادمة وموعد الإعلان عنها